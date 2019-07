Alberto Bolzonella “Visioni sulla Divina Commedia”, mostra al San Gaetano

Alberto Bolzonella “Visioni sulla Divina Commedia”

Con la mostra al San Gaetano si completa il progetto di illustrazione del capolavoro dantesco

Giovedì 27 giugno 2019 alle ore 17.30 nello spazio espositivo dei ballatoi del Centro culturale Altinate San Gaetano sarà inaugurata la mostra Alberto Bolzonella Visioni sulla Divina Commedia. L’esposizione, realizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e curata da Maristella Mazzocca, rimarrà aperta fino al 28 luglio 2019 ad ingresso libero, orario: 10-19, chiuso il lunedì.

L’esposizione, realizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e curata da Maristella Mazzocca, presenta 73 disegni eseguiti con pennino ed inchiostro di china, relativi al Purgatorio e al Paradiso danteschi. Con queste opere Alberto Bolzonella porta a compimento il progetto di illustrazione della Divina Commedia, avviato nel 2012 con la realizzazione di 50 disegni della prima delle tre cantiche, l'Inferno, esposti nel 2014 con notevole successo di pubblico e di critica, di cui vengono ora riproposti alcuni esempi.

Attraverso i 123 disegni di Bolzonella è quindi possibile seguire il viaggio salvifico del Poeta. Mentre le illustrazioni dell’Inferno sono nate sulla scia del ricordo degli studi giovanili, per i disegni del Purgatorio e del Paradiso il processo creativo è stato più complesso: non avendo studiato le due cantiche a scuola Bolzonella ha tirato fuori i vecchi libri della Divina Commedia leggendo e rileggendo i versi trecenteschi durante un lungo periodo di convalescenza. Bolzonella si è anche dovuto confrontare con la difficoltà dei soggetti da rappresentare, spazi e anime incorporei, che ha portato l’artista ad elaborare un nuovo linguaggio grafico espressivo, con un segno più sottile e linee più flessuose e morbide e una particolare attenzione all’intensità dei chiaroscuri.

È disponibile in mostra il volume Inferno dantesco, edito dalla Cleup, nel quale i disegni dell'artista sono accompagnati da testi in italiano e inglese.

Nell’ambito dell’esposizione sabato 29 giugno alle ore 17.30 al Centro culturale Altinate San Gaetano - Spazio 35 a far luce su alcuni passi controversi della Divina Commedia sarà la conferenza dal titolo Celestino V. Il grande inganno, a cura del prof. Giulio Cesare Papandrea, oltre che insigne medico cardiologo e internista anche grande umanista, autore di numerosi volumi che gli sono valsi premi internazionali.

Alberto Bolzonella

Alberto Bolzonella è nato a Padova nel 1934. Si è formato nelle Scuole Statali d'arte di Padova, Parma e Firenze. Ha conseguito i titoli del Magistero Statale d'arte di Firenze nel 1955.Ha frequentato le Accademie d'Arte di Firenze e di Venezia. È specializzato nella tecnica dell'affresco. Ha insegnato materie artistiche in Scuole Statali per un quarantennio.

Insignito del titolo di “Padovano Eccellente” nel 2010, attualmente insegna disegna pittura nei laboratori creativi del Comune di Padova. Le sue opere si trovano in luoghi pubblici, Musei,collezioni private nazionali e non.

