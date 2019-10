L'Egitto di Belzoni. Un gigante nella terra delle piramidi, mostra al San Gaetano

In occasione del bicentenario del rientro di Belzoni a Padova, dopo tre viaggi compiuti agli inizi dell’Ottocento lungo il Nilo, L'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova promuove una grande mostra al Centro culturale Altinate San Gaetano, per raccontare una vita “fuori dagli schemi”, che dal palcoscenico del polveroso Sadler’s Wells Theatre, dove il giovane Belzoni si era cimentato in numeri di forza e giochi d’acqua ottenendo grandi successi, si proietta sugli appassionanti scenari della civiltà dell’Egitto.

Una vita straordinaria, degna di un film. E non a caso George Lucas, il regista di Guerre Stellari, nel dare vita all’Indiana Jones de I predatori dell’arca perduta si è ispirato proprio a Belzoni.

Gli spazi della mostra vedono la ricostruzione degli ambienti, con effetti speciali e tecnologie digitali, in modo che il visitatore si trovi immerso negli ambienti cui il Belzoni si è trovato di fronte.

Molti gli oggetti antichi presenti in mostra, provenienti da diversi musei italiani e stranieri, alcuni sono esposti al pubblico per la prima volta.

L'Egitto di Belzoni. Un gigante nella terra delle piramidi

Esploratore, ingegnere, pioniere dell’archeologia moderna, padre dell’egittologia mondiale, ha ispirato George Lucas nella creazione di Indiana Jones. Il padovano Giovanni Battista Belzoni è stato l’esploratore più importante e meno ricordato del XIX secolo, protagonista di una vita straordinaria e avventurosa poco conosciuta in Italia.

In questa importante mostra, la città di Padova rende omaggio alle sue gesta con un’esperienza che ripercorre i suoi viaggi tra le piramidi: l’occasione giusta per poter scrivere il nome di Belzoni tra le pagine della Storia.

Un gigante fuori dagli schemi

Dal Portello di Padova ad Alessandria d’Egitto

Nato e vissuto al Portello, il cuore antico e popolare di Padova, Giovanni Battista Belzoni sognava di diventare ingegnere idraulico, ma la Storia aveva per lui altri programmi. La natura gli donò un’enorme statura oltre i 2 metri e una forza erculea per cui era conosciuto come “The Great Belzoni”. Aveva soprattutto intelligenza, coraggio, uno straordinario intuito e amore disinteressato per l’archeologia, tutte qualità che seppe mettere a frutto in una vita sin da subito avventurosa tra Roma, Parigi e Londra, fino ad arrivare nel paese che poi lo avrebbe reso famoso.

Il percorso espositivo

Alla scoperta dell’Egitto attraverso i viaggi e gli occhi di Belzoni

Questa mostra racconta e rende omaggio a una vita avventurosa e ricca di imprese. Il percorso espositivo alterna sistemi di visita tradizionali a momenti di grande impatto emotivo, grazie a tecnologie immersive, effetti multisensoriali ed enormi riproduzioni in scala reale. Gli ambienti storici, ricostruiti con la massima precisione, diventano spazi scenici che coinvolgono in spettacoli teatrali e in giochi d’acqua virtuali. Qui l’alternarsi di passaggi stretti e labirintici, che evocano l’attraversata nei cunicoli delle piramidi da parte di Belzoni, e di spazi più ampi suscita continuamente il desiderio di vedere che cosa accadrà dopo.

