Omaggio allo sbarco sulla Luna per la Mostra Filatelica Numismatica di Este

Questa edizione della Mostra Filatelica Numismatica, organizzata ad Este dal 12 al 20 ottobre 2019, rende omaggio al 50° anniversario dello sbarco sulla Luna e alle varie conquiste spaziali attraverso francobolli, monete, cartoline e documenti d' epoca.

Per gli appassionati e per il pubblico è disponibile una cartolina ricordo, disegnata dall'artista Silvia Paggiarin e annullata con un apposito annullo filatelico predisposto per l'occasione.

Web: https://www.facebook.com/events/840882766313468/

