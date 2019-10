Al Musme la mostra fotografica "Parlano i superstiti della poliomielite"

In occasione della Giornata Mondiale della Poliomielite, l’Associazione Veneta Poliomielite allestirà al MUSME, dal 24 al 27 ottobre 2019, una piccola mostra fotografica per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia.

L’Associazione Veneta Poliomielite si impegna da anni ad aiutare le persone colpite dalla malattia attraverso incontri di Auto Mutuo Aiuto, convegni e aggiornamenti sulla poliomielite, convenzioni con centri riabilitativi. Ogni anno inoltre l’Associazione si prefigge un progetto e, quest’anno, è quello di far conoscere i superstiti della Poliomielite che ancora oggi stanno lottando contro gli esiti tardivi (Post-Polio) della malattia, non meno invadenti della patologia stessa.

Persone efficienti sul lavoro e in famiglia ma che in breve tempo si trovano in sedia a rotelle, anche in giovane età. Il progetto del 2019 comprende l’esposizione al MUSME di una serie di “scatti d’autore” di alcuni soci in cui, attraverso le foto, rispecchiano l’incidenza della malattia nella loro vita.

In occasione della mostra fotografica, in tutte le giornate dal 24 al 27 ottobre alle 15.30, sarà organizzata una visita guidata a cui i visitatori paganti del MUSME potranno partecipare senza costi aggiuntivi oltre al biglietto del museo, offerta dall’Associazione Veneta Poliomielite. La visita, che durerà un’ora, percorrerà parte del museo e l’esposizione sul tema, ospite al MUSME durante quelle giornate. L’evento è stato inserito fra le attività di Padova Capitale Europea Del Volontariato 2020.

Informazioni e contatti

Web: https://www.musme.it/evento-superstiti-poliomielite/

Evento Facebook