A Battaglia Terme la mostra fotografica "Parvata - Anime dal Nepal"

Una mostra fotografica che racconta la vita nei villaggi lungo la via che porta alle pendici dell'Everest. Mattia Lazzarin espone le sue immagini fotografiche dal 14 al 22 Marzo 2020 a Battaglia Terme nella sala comunale del Comune di Battaglia Terme. Inaugurazione sabato 14 marzo 2020 alle ore 17.30. Ingresso libero.

«Il camminare lento mi ha permesso di cogliere il respiro affannato degli sherpa e le loro schiene piegate dal peso del carico. - racconta l'autore - Ho sentito il vento che mi segnava il viso e che faceva muovere le preghiere scritte sulle bandiere colorate. Ho potuto ammirare l'imponenza e l'eleganza delle vette più alte del mondo e percepire la potenza della natura. Questa potenza si è manifestata anche con un terremoto che nel 2015 ha colpito questo paese distruggendo case, strade, scuole e lasciando moltissime famiglie senza un riparo, in un ambiente che non fa sconti a nessuno».

«Con questa mostra, - spiega l'autore - con il ricavato dalla vendita delle foto, vorrei aiutare chi è ancora senza una struttura fissa, chi vive ancora in baracche di lamiera e i molti bambini che per andare a scuola devono camminare ore, su sentieri impegnativi, per raggiungere quelle agibili».

Il ricavato della mostra fotografica sarà donato all'Associazione FRIULI MANDI NEPAL NAMASTE’ - ONLUS , la quale ha diversi progetti attivi in Nepal, fra cui la ricostruzione di villaggi, scuole in questa regione.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/939956456406505/