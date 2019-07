"L’immagine (è) necessaria". Stamperia d’arte Albicocco in mostra alla Galleria Cavour

Sarà inaugurata sabato 22 giugno alle ore 11.30 negli spazi della Galleria Civica Cavour la mostra L’immagine (è) necessaria. Stamperia d’arte Albicocco, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. La mostra rimarrà aperta, a ingresso libero, fino all’ 1 settembre 2019 (orario 10 – 13 e 16 – 20, lunedì chiuso).

Circa 50 incisioni firmate da Jannis Kounellis, Emilio Vedova, Carla Accardi, Giuseppe Santomaso e da altri celebri artisti contemporanei racconteranno la storia della Stamperia d’arte Albicocco di Udine, tra le più importanti realtà operanti nel campo della grafica d’arte.

Le opere selezionate, in diversi casi di grande dimensione, rappresentano un repertorio quasi esaustivo della diverse tecniche calcografiche, dalle più conosciute alle più rare, di cui esprimono i valori espressivi peculiari ma anche le possibilità di sperimentazione.

Come suggerito dal titolo della mostra, L'immagine (è) necessaria, nell’arte grafica l'immagine ha carattere imprescindibile ed essenziale. A differenza di altre esperienze artistiche contemporanee, l’ambito dell’incisione pone ancora ogni autore di fronte alla necessità di determinare una forma; un obiettivo da perseguire attraverso il linguaggio primario del segno e della macchia.

l lavoro di Corrado e Gianluca Albicocco, titolari della Stamperia, si caratterizza da sempre per la cura e la raffinatezza di ogni edizione; per la volontà di rendere in qualche modo unica e preziosa ogni stampa; per la statura artistica degli autori con cui è stato stretto un rapporto di collaborazione. Elementi che imprimono un segno riconoscibile alla loro produzione, rappresentata nella mostra da alcune delle incisioni più significative compiute attraverso gli anni, ma anche da una selezione preziosa di libri d’artista, realizzati dalla stamperia per le Edizioni del Tavolo Rosso: opere che vedono la facoltà narrativa dell’immagine accompagnarsi a quella visiva della parola.

In occasione della mostra sono previsti alcuni laboratori d'arte per famiglie (adulti e bambini dai 4 ai 12 anni).

Attraverso le opere di Kounellis e Vedova, i bambini e i loro genitori scopriranno come questi artisti hanno cercato di rivoluzionare il tradizionale concetto di stampa, per far emergere le proprie idee e intuizioni in modo nuovo ed originale.

Informazioni e prenotazioni: laboratori in programma tutte le domeniche, dal 23 giugno al 28 luglio 2019 (1° turno: 10.30 - 11.30 – 2° turno: 18 - 19)

giulia.sbrignadello@gmail.com

Cell. +39 3494361048

La mostra e il relativo catalogo sono a cura di Nicola Galvan; i laboratori didattici e le visite guidate a cura di Giulia Sbrignadello. Il progetto avviene con il contributo di Arte per Arte e di Sistec – Sistemi di automazione industriale e robotica.

Ingresso libero

Orari: 10-13 e 16-20, lunedì chiuso

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

tel. 049 8204522

ferrettimp@comune.padova.it

