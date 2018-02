Mostra di gioielli a luci spente a Palazzo Zuckermann

Daniela e Marzia Banci Orafe. La tradizione nella modernità aderisce a "M'illumino di meno".

Banci: "Anziché accendere i riflettori sui gioielli, accenderemo le candele!"

Una brillante coincidenza quella che vede l'inaugurazione della mostra "Daniela e Marzia Banci Orafe. La tradizione nella modernità" venerdì 23 febbraio alle 18, aver luogo nel giorno in cui in Italia la trasmissione Caterpillar di Radio2 RAI presenta "M'illumino di meno", iniziativa dedicata alla Giornata del Risparmio Energetico e degli stili di Vita Sostenibili.

Nella giornata in cui tutta Italia spegne le luci, nel prestigioso Palazzo Zuckermann di Padova, risplendono i gioielli di Daniela e Marzia Banci.

La mostra, promossa dal Comune di Padova – Assessorato alla Cultura e curata da Ornella Casazza, traccia un percorso tematico dei quasi quarant’anni di attività nel campo dell’alta gioielleria di Marzia e Daniela Banci, sorelle, artisticamente formatesi presso l’Istituto d’Arte Apolloni di Fano e laureatesi allo IUAV di Venezia in Architettura.

"Quando abbiamo notato la concomitanza di date tra i due eventi, si è accesa in noi la lampadina - affermano le sorelle Banci - Apriremo la mostra alle ore 18 a luci di sala spente, come la Giornata del Risparmio Energetico esige e soprattutto come molti dei nostri gioielli artigianali richiedono. Saranno valorizzati brillanti e pietre preziose nel loro splendore naturale. Un'occasione per ammirare gemme di luce".

"Anziché accendere i riflettori sulla mostra, andremo in controtendenza spegnendoli, rispondendo alla prima voce del decalogo di M'illumino di meno, ovvero Spegnere le luci quando non servono, lasciando riverberare i brillanti".

Incontri

Per consentire al pubblico un approfondimento saranno proposti tre incontri, con inizio alle ore 11:

Domenica 11 marzo

Daniela e Marzia Banci, orafe della contemporaneità

a cura di Ornella Casazza

Domenica 18 marzo

“Primo amore”: l’orafo tra arte e vita

a cura di Umberto Curi

Sorelle Banci: una coraggiosa arte orafa

a cura di Vittorio Spigai

Domenica 8 aprile

Banci Banci. Interazioni preziose verso connessioni sensibili

a cura di Andrea Ferrato