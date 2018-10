“Un Macello di dischi”, mostra-mercato del disco usato e da collezione all’ex Macello

La musica, da sempre, appassiona giovani e meno giovani e rappresenta un elemento fondamentale della crescita culturale e artistica dell'essere umano. Tra i mezzi di diffusione della musica, il disco è un oggetto molto ricercato e apprezzato dagli appassionati, oltre che per il piacere dell'ascolto, anche come oggetto da collezione.

Il disco in vinile, dopo quasi un ventennio di forte disinteresse a causa dell'avvento del compact disc, è tornato lentamente a essere vintage per cui molto considerato tra gli appassionati di musica, a tal punto che le manifestazioni dedicate al vinile usato e da collezione richiamano ogni anno sempre più persone di ogni fascia d'età. In Italia ci sono oltre 50 manifestazioni dedicate al disco usato e da collezione che si svolgono nelle principali città.

L'evento nella Cattedrale dell'ex Macello è un luogo dove hobbisti e pubblico possono trovare dischi esposti da 40 espositori, italiani e stranieri, che offrono un'ampia e dettagliata scelta in grado di catturare l'interesse di molti appassionati.

domenica 7 ottobre

Cattedrale ex Macello - Via Alvise Cornaro 1 - Padova (zona ospedali)

Informazioni

orario 10 - 19

ingresso libero

tel. 335 6379614

unmacellodidischi@gmail.com

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mostra-mercato-del-disco-ii-edizione-padova-50690755414?aff=efbeventtix

https://www.facebook.com/events/666421753700465/

Gallery