Mostra “Natale al museo” ai Musei Civici agli Eremitani

In occasione delle festività natalizie, una sala dei Musei Civici agli Eremitani accoglierà dipinti, per lo più del Sei e Settecento, provenienti dai depositi e raffiguranti soggetti come l'adorazione dei pastori e quella dei Magi.

L'atmosfera del Natale sarà così ricreata attraverso le immagini degli umili pastori, i primi testimoni della nascita di Gesù e dei Magi, che con il loro omaggio hanno riconosciuto una natura divina al Bambino.

INGRESSO

I costi per accedere ai Musei Civici agli Eremitani sono indicati nella pagina del Complesso Eremitani su Padova Cultura.

Ingresso gratuito per i residenti di Padova e provincia su esibizione della carta d'identità e per gli studenti dell'Università di Padova, su esibizione di un documento d'identità e/o tesserino universitario.

PER INFORMAZIONI

Museo d'Arte - Musei Civici agli Eremitani

telefono 049 8204581

email museo.arte@comune.padova.it

