Mostra a cura di Nicoletta Furlan: “Transizione: viaggio nella pittura astratta” a porta San Giovanni

Per il 2020 il Progetto Porta Aperta, per l’ottavo anno consecutivo, curato dall’Associazione Xearte riprende l’attività di esposizioni, incontri, installazioni, proiezioni, performance.

In questo suggestivo monumento del 1528, del famoso architetto Giovanni Maria Falconetto (VR 1468-PD 1535), che fu anche pittore e scenografo, vi si svolgeranno le attività con mostre, eventi teatrali e musicali attraverso le quali si intende fare un’operazione di restituzione alla città di uno spazio in cui fare cultura, arte e in cui incontrarsi, scambiarsi opinioni, declamare poesia, ascoltare musica, svolgere performance di varia natura...

Gli eventi proposti si inseriscono nella programmazione primaverile ed estiva del Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche del Comune di Padova, con il supporto dell’Associazione Xearte, e intendono tener vivo un dibattito culturale ed un interesse consapevole verso un luogo storico e artistico così carico di significati simbolici nella vita cittadina, durato cinque secoli.

La mostra

L’Associazione Artemisia presenta la collettiva di pittura “Transizione: viaggio nella pittura astratta” a cura di Nicoletta Furlan.

Inaugurazione: venerdì 29 maggio, ore 18.30

“La materia di cui sono fatti i pensieri è il seme dell’artista. Sogni che hanno origine dal pennello del pittore. E, poiché l’occhio è la sentinella del cervello, trasmetto le mie più intime percezioni tramite l’arte, la mia visione del mondo” (Arshile Gorky).

Esposizione di opere del percorso svoltosi da ottobre 2019 a maggio 2020 all’interno della pittura astratta. Spesso quando si parla di pittura astratta si pensa a macchie colorate disposte su tela completamente incomprensibili, che potrebbero benissimo essere il prodotto della mano inquieta di un bimbo di pochi anni. E’ giusto però tener presente che, contrariamente alle apparenze, anche l’arte astratta, non meno di quella figurativa, soggiace a regole e a principi compositivi ben precisi, pur rimanendo libera espressione dello stato d’animo e delle esperienze interiori dell’artista. Insieme abbiamo svolto un percorso, addentrandoci man mano sempre più in questo universo affascinante e colorato, attraverso il quale abbiamo affrontato la composizione, il ritmo, il colore, la luce, l’armonia, passando dall’astrattismo geometrico all’astrattismo lirico, dall’espressionismo astratto all’action painting, dal color field, all’informale materico.

Informazioni: artemisiassociazione@gmail.com

Nicoletta Furlan: nicoart.furlan@gmail.com - chiaracoltro@gmail.com

