Mostra “Passaggio a nordest” a Selvazzano, un viaggio dalle colline trevigiane ai colli Euganei

Sabato 20 luglio 2019 alle ore 11 a Palazzo Eugenio Maestri in Sala Vittorio De Zanche in via Roma 32, sarà inaugurata la mostra fotografica “Passaggio a nordest- Viaggio fotografico dalle colline Trevigiane ai colli Euganei”, organizzata dall’assessorato alla Cultura della Città di Selvazzano Dentro.

La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 20 luglio al 7 settembre nei giorni di

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 19;

martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, ingresso libero.

Il progetto fotografico realizzato da Fabrizio Caron, Michela Longo, Paolo Roman e Claudio Zambonin compie un viaggio fotografico ispirandosi e prendendo in prestito in parte il titolo del romanzo americano di Kenneth Roberts, lo scopo è quello di mostrare luoghi anche meno conosciuti in una sorta di ideale percorso alla riscoperta di storiche architetture e paesaggi, non un viaggio di conquista ma di riscoperta.

Per informazioni

tel. 049 87 33 999 Settore Cultura della Città di Selvazzano Dentro

Project Fabrizio Caron 340-4024696

Selvazzano che...arte!

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica/