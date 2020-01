Gli scorci colorati e silenziosi di Paolo Fumagalli, le opere di piccole dimensioni da Tubai a Limena

Sarà una mostra tutta nuova, dove le opere dell’artista Paolo Fumagalli tornano in mostra da Tubaì a Limena (Piazzale Diaz), uno spazio che ospita oltre a tappeti pregiati che arrivano dall’oriente anche opere d’arte e si propone non solo come luogo commerciale, ma anche d’incontro per eventi culturali di ampio respiro. Dopo l’esposizione dello scorso autunno, Stefano e Lorenzo Tubai hanno scelto di ospitare nuovamente una personale dell’artista sardo proponendo circa 25 quadri e una selezione di opere di dimensioni ridotte, 20X20, piccoli capolavori in grado di racchiudere la pittura forte ed essenziale che caratterizza Fumagalli.

L’appuntamento per la vernice è sabato 25 gennaio alle 17, realizzato in collaborazione con la Cantina Il Mottolo.

Negli scorci silenziosi che si vedono nei quadri in esposizione si legge la vita dell’artista, si ritrovano i viaggi nell’entroterra sardo, in particolare Bosa. Il paesaggio incontaminato, il centro storico medievale, il castello con le sue leggende, sviluppano l’innata capacità artistica di Fumagalli, dando vita ai suoi borghi. Dal ricordo degli anni trascorsi in questi luoghi, ne esce la gioia della sua espressione artistica, tradotta con una pittura contemporanea ma raffinata, che si esprime con aggressività e coraggio e che arriva fino ai rioni veneziani, tra le barche e le case accostate, dove il colore ne delimita confini e contorni.

La sua pittura è forte ma allo stesso tempo essenziale. La sua tavolozza è calda e luminosa, da cui egli ottiene riflessi e luci, ombre e spazi, movimento e vita. L’immediatezza grafica conferisce forza costruttiva e cromatica che si traduce in un potere espressivo penetrante.

Per maggiori informazioni

Tubai 049 768205 – info@tubai.org

Info web

https://www.facebook.com/Tubai-Tappeti-167484816726067/

https://www.facebook.com/events/2547736008657488/