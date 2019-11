Itinera - Expo Art, mostra collettiva alla QueenArtStudio Gallery

Una nuova riuscita collaborazione di Queenartstudio Gallery con la Galleria ArteArte di Valentina Marongiu che organizza con i suoi Artisti questa mostra Internazionale negli spazi della nostra centralissima Galleria a Padova

La mostra sarà inaugurata il 16 novembre alle ore 18 (aperitivo- ingresso libero) e sarà visitabile per i successivi 15 giorni dal lun al sab ore 16.30-19.30 in Riviera Tito Livio (angolo via Gualchiere) 75 -35100 a Padova

3332121988

valentinamog@libero.it

queenartstudiopadova@gmail.com

www.queenartstudio.it

https://www.facebook.com/Galleria-ArteArte-435540963889859/