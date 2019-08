Mostra fotografica “Confronti d’arte” a palazzo Eugenio Maestri

Sabato 14 settembre 2019 alle ore 11 a Palazzo Eugenio Maestri in Sala Vittorio De Zanche in via Roma 32, sarà inaugurata la mostra “Confronti d’arte” dell’Associazioni Arti Visive Riviera del Brenta. Espongono gli artisti: Lorenzo Bettio, Carlo Mazzetto, Daniela Callegari, Giorgio Nalon, Claudio Castellani e Maela Silvestrin.

La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 14 al 28 settembre 2019 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 19; martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Ingresso libero

Per informazioni

Ufficio Cultura tel. 049 87 33 999

