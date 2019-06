Mostra fotografica “I riflessi dell’anima” a palazzo Eugenio Maestri

Sabato 15 giugno alle ore 11 inaugurazione della mostra fotografica “I riflessi dell’anima” - un viaggio tra parole e immagini a Palazzo Eugenio Maestri

La Città di Selvazzano Dentro presenta la mostra fotografica “I riflessi dell’anima” - un viaggio tra parole e immagini. Dal 15 giugno al 13 luglio 2019 in Sala Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32.

Inaugurazione sabato 15 giugno alle ore 11.

Ingresso libero.

Orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ore 14.30-19

martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 9-13

Per informazioni

Ufficio Cultura tel. 0498733999

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=511&area=H

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica/