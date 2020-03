"I volti di Afrodite", le opere di Eva Mazzon in mostra all’Antica trattoria Ballotta

Eva Mazzon nasce a Padova nel 1975. Si diploma come maestra d’Arte Applicata presso l’Istituto d’Arte P. Selvatico di Padova. Nel suo percorso artistico studia i metalli, l’oreficeria, il mosaico, il disegno dal vero e il restauro su tele, tavole e lapideo. Negli ultimi anni rinasce in lei l’amore per la pittura, a cui si dedica attualmente a tempo pieno- Nel suo viaggio artistico/emozionale Eva avanza con grazia portando su tela emozioni, paure, gestualità, aspetti effimeri del suo mondo interamente al femminile.

La mostra

Le sue opere "I volti di Afrodite" saranno in esposizione presso l'Antica Trattoria Ballotta Torreglia dal 4 al 15 marzo in occasione della Festa della Donna . Torreglia Via Roma Anche questa è una iniziativa per rilanciare un turismo massacrato dalla diffusione di notizie sul coronavirus spesso assai distanti dalla realtà e che hanno avuto il solo merito di mettere in ginocchio migliaia di imprese

Info web

https://www.facebook.com/events/202147790893524/