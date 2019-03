Mostra artistica “Volti - Acquerelli di Romina Illuzzi” a Selvazzano Dentro

La mostra “Volti – Acquerelli di Romina Illuzzi” tratta di ritratti, per la maggior parte di nazionalità straniera, ispirati a foto trovate sul web. Queste opere rappresentano l’aggiornamento della mia ricerca sul tema del ritratto, cominciata negli ultimi anni. Il ritratto inteso nel senso più completo del termine, coniugando la rispondenza formale al soggetto, la somiglianza per intenderci, e l’analisi psicologica, perché un ritratto è sì un’istantanea di questi soggetti, dietro cui però c’è un’intera vita in posa, di cui l’artista dovrebbe riuscire a rendere degli squarci.

In questi volti, quasi una “geografia di sguardi”, considerata l’eterogeneità di provenienza dei soggetti, l’artista ha cercato delle storie vissute

L’intento era di provare a rappresentare i soggetti prima che si voltassero e tornassero alle loro vite, ai loro giorni.

Sono personaggi che mi raccontano mondi “altri” rispetto a quello dell’artista: regalano un piccolo seme di conoscenza su altri territori e su altre condizioni.

L'inaugurazione della mostra sarà giovedì 14 marzo alle 18.30 presso il Baki Bar di Selvazzano Dentro

Per ulteriori informazioni sulla mostra

https://www.fantalica.com/event/volti-acquerelli-di-romina-illuzzi/