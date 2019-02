"Dalla motivazione all'azione", corso gratuito a Padova

– Sei stufa/o di non riuscire a reagire come vorresti agli “urti” della vita tutti i giorni?

– Sei stanca/o di sprecare energie?

– Vorresti diventare più efficace e produttiva/o?

Partecipa sabato 9 marzo dalle ore 10 a “Dalla motivazione all’Azione” e vieni a scoprire i segreti della motivazione personale da mettere in pratica fin da subito per farti raggiungere in poco tempo gli obiettivi che desideri.

Contenuti

Le chiavi del change management personale

Le nostre credenze influenzano i nostri risultati

La Proattività: l’elemento cardine della motivazione

Espandere la sfera d’influenza

L’approccio “Inside-Out”: dalla dipendenza alla indipendenza

La propria mission personale

Creare un piano di azione: obiettivi concreti e scadenze

Quando

Sabato mattina, 9 marzo 2019

Dove

Padova, Via Lisbona n. 7 (presso Formorienta)

A che ora

Dalle 10 alle 13

Coach

Simone Marzola

Partecipazione

Gratuita

Durata

3 ore

