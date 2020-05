Covid-19 “Anticipare e gestire il cambiamento”: focus su ospedale e sul territorio

L'Officina Motore Sanità terrà martedì 12 maggio, dalle 11 alle 13, il webinar "Fase II Covid-19: focus ospedale - Anticipare e gestire il cambiamento" e giovedì 14 maggio, dalle 11 alle 13, il webinar "Fase II Covid-19: focus territorio - Anticipare e gestire il cambiamento". Webinar realizzati in collaborazione con BioMedia e grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

Ospedale

Il 12 maggio si parlerà di ospedale. Con la scomparsa del covid 19 o con la sua permanenza tra stagionalità e nuovi picchi, qualunque sia la percentuale di pazienti con anticorpi positivi e la durata dell’immunità acquisita, sicuramente gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione. Bisognerà partire dal presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati, si sarà costretti a riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto dagli spazi dei Pronto Soccorso. Tra gli altri, saranno presenti: Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana, Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna e Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania.

Territorio

Il focus del 14 maggio sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali. Bisogna definire la “rete” definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task force di esperti in grado di dare gli elementi per poter fare scelte politiche/economiche appropriate. Tra gli altri, saranno presenti: Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità, Marco Cossolo, Presidente Federfarma e Giovanni Pavesi, Direttore Generale Azienda ULSS8 Berica.

Come partecipare

Per partecipare al webinar del 12 maggio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2YHiN9n

Per partecipare al webinar del 14 maggio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2WfQa1k

