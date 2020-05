Covid 19 fase 2: focus su ospedale e sul territorio, due incontri online

Il 5 e il 7 maggio (dalle 11.30 alle 13.30) l’Officina Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia, parlerà di come anticipare e gestire il cambiamento in sanità.

I massimi esperti coinvolti discuteranno su due importanti focus, il 5 maggio su quello dedicato all’ospedale. Con la scomparsa del COVID 19 o con la sua permanenza tra stagionalità e nuovi picchi, qualunque sia la percentuale di pazienti con anticorpi positivi e la durata dell’immunità acquisita, sicuramente gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione. Bisognerà partire dal presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati, si sarà costretti a riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto dagli spazi dei Pronto Soccorso.

Tra gli altri, saranno presenti: Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia, Giuseppe Longo, Direttore Generale AORN Cardarelli, Napoli, Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana, Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova Professore Associato di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA e Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore Sanità.

Il secondo focus, che si terrà il 7 maggio, sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali. Bisogna definire la “rete” definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task force di esperti in grado di dare gli elementi per poter fare scelte politiche/economiche appropriate.

Tra gli altri, saranno presenti: Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia e Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte.

