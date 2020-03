Motta presenta “Vivere la musica” e incontra i fan al Caffè Pedrocchi

Lunedì 23 marzo – ore 18.30

@Caffè Pedrocchi, sala Rossini – via VIII Febbraio, 15

Motta. Vivere la musica

33 anni, due dischi, una Targa Tenco per il miglior disco opera prima, milioni di visualizzazioni su Youtube per ogni suo pezzo, concerti dal vivo per i quali riempie palazzetti, teatri, auditorium. Francesco Motta è cresciuto suonando per cantanti famosi e ha elaborato la sua idea di musica, che oggi racconta, in sala Rossini al Caffè Pedrocchi, nel suo libro Vivere la musica (Il Saggiatore).

Evento libero fino a esaurimento posti disponibili. Posti non prenotabili.

