Moviechorus, coro di 200 persone, accende il Natale a palazzo Moroni

Sarà il Moviechorus ad accompagnare l’accensione delle luci dell’albero di Natale davanti a Palazzo Moroni sabato 2 dicembre alle 17.

Un coro di 200 persone composto dalle sezioni bimbi, teen e big, si esibirà in un concerto che sarà un vero e proprio evento perché sarà l’occasione per piantare il loro centesimo albero.

Moviechorus è infatti il primo Coro italiano Ecosostenibile. Dal 2010, con il supporto di uno studio ingegneristico, calcola l’anidride carbonica equivalente (Co2) emessa durante le proprie attività - come i combustili delle automobili, elettricità, riscaldamento, e altri consumi - e piantuma alberi di specie antica a rischio di estinzione nelle aree dei 5 Comuni in cui è attivo (Rubano, Campodoro, Fiesso d’Artico, Busiago, Carmignano di Brenta).

“La Provincia di Padova - ha detto il consigliere delegato Vincenzo Gottardo - ha colto con entusiasmo la disponibilità del MovieChorus di donare a tutti i cittadini, melodie e canti che ci faranno entrare nello spirito del Natale. Un pensiero che vogliamo dedicare a grandi e bambini e che valorizza uno dei cori più prestigiosi della provincia. Sarà un tripudio di musica, energia, emozioni e bellezza. Grazie alla filosofia ecologica del MovieChorus saranno complessivamente 108 gli alberi che l’associazione avrà piantato in 7 anni, dall’inizio della propria attività artistica. Il centesimo albero sarà uno splendido abete che la Provincia ha deciso di adottare come proprio albero di Natale. Al termine del concerto, sarà intanto donato e portato nella sede dell’Amministrazione provinciale in piazza Antenore. Dopo le festività verrà trasferito e piantato in un’area scelta nei Colli Euganei, climaticamente adatta alla sua sopravvivenza. Salvaguardare l’ambiente non deve essere solo una moda, ma è una vera e propria assunzione di responsabilità e uno stile di vita”.

Moviechorus, consapevole che ogni azione umana comporta un impatto più o meno grande nell’ambiente, cerca sempre di migliorarsi, progettando le proprie attività in modo da ridurne al minimo l’impatto.

“Ci crediamo da sempre - dice Erika De Lorenzi, fondatrice e direttrice artistica di Moviechorus. Fare musica e avere rispetto per la natura non sono mondi separati. Vogliamo un futuro migliore e facciamo del nostro meglio perché ogni giorno sia il momento giusto per realizzarlo. Speriamo che altri seguano il nostro esempio in modo da essere il primo coro, ma non l’unico. Sarà questo il nostro orgoglio”.

La filosofia di MovieChorus è quella di ridurre il più possibile l’impatto ambientale, ad iniziare dalla divulgazione degli eventi tramite web e social senza utilizzare la stampa di volantini e grandi manifesti che provocano sprechi ed inquinamento,

promuovendo il car sharing (i coristi Moviechorus sono circa 200 in totale), organizzando eventi di sensibilizzazione e perfino inserendo negli spartiti dei coristi consigli ecologici da seguire.