VerandaLive • Mozoltov a Il Chiosco

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1640831365981723/

Giovedì 23 novembre alle ore 22 a Il Chiosco è VerandaLive • Mozoltov

MOZOLTOV

Pezzi pop in chiave folk, roots, balkan, klemzer. Coinvolgenti, scatenati, divertenti, in una parola: Mozoltov!

Se la band è relativamente giovane - il debutto risale al 2012 - i musicisti che la compongono masticano musica e palcoscenici da più di vent’anni: il cantante Davide Saccuman e il bassista Max Zanetti hanno collaborato assieme per un ventennio nei Blumercado, storica combat rock band patavina calcando palchi di mezza Italia. Le loro strade si suono nuovamente incrociate nei Mozoltov parola dalle origini yddish che significa “Buona Fortuna”.

Alla formazione si sono aggiunti il chitarrista Marco Stievano proveniente da molteplici esperienze blues e rock, e Dimitri Tormene di estrazione jazz e funk alla tromba e flicorno.

Prendere le canzoni pop più famose, da Madonna a Rihanna a Britney Spears e trasformarle in pezzi quasi nuovamente originali, dalle atmosfere popolari divertenti ma raffinate, con arrangiamenti folk balcanici e klezmer.

Prenotazione ristorante: 334.2004006 - 049.7808349

INGRESSO

Ingresso libero riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2017 (Il Chiosco - Fish Club) al costo di 5 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link