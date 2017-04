MPX Classic con “Gli amori di una bionda”

MPX Classic al Multisala MPX: il piacere dei grandi film del passato nell’alta definizione del cinema digitale.

Mercoledì 19 aprile proiezione del primo successo internazionale di Miloš Forman

GLI AMORI DI UNA BIONDA

Prosegue all’MPX - Multisala Pio X (via Bonporti 22 - zona Duomo) la rassegna MPX CLASSIC: il piacere dei grandi film del passato nell’alta definizione del cinema digitale. Una prestigiosa vetrina di occasioni uniche e imperdibili che l’MPX, in collaborazione con i docenti e i corsi di cinema dell’Università di Padova, dedica durante la stagione al pubblico che ama il cinema del passato più bello.

Il prossimo appuntamento della rassegna è per Mercoledì 19 aprile (proiezioni ore 16.45 - 18.30 -21.15) con “Gli amori di una bionda” (Cecoslovacchia 1965, 85’) di Miloš Forman, film con cui per la prima volta il futuro regista di trionfi hollywoodiani come Hair, Qualcuno volò sul nido del cuculoe Amadeus si affermò internazionalmente.

“Gli amori di una bionda” racconta di Andula, giovane operaia di provincia che si innamora di un musicista: per inseguire il suo sogno d’amore lo segue a Praga, sottraendosi così alla monotonia della vita di fabbrica e del convitto dov’è ospitata.

La commedia triste di Miloš Forman inaugura ufficialmente la “nová vlna”, la “nouvelle vague” praghese: acuta analisi di costume, ritratto di una generazione estranea ai valori della retorica ufficiale, racconto delicato ed ironico. “Gli amori di questa bionda sono gli amori di tutti noi, tanto necessari quanto impossibili” (Dave Kehr).

Il film sarà proposto in una nuova edizione restaurata in digitale ad alta definizione in lingua originale con sottotitoli in italiano, grazie al progetto Il Cinema Ritrovato al cinema dellaCineteca di Bologna.

L’iniziativa è organizzata da MPX in collaborazione con i docenti e i corsi di cinema dell’Università di Padova

Biglietto: intero 6,50 euro - ridotto 5,50 euro - ridotto studenti 4,50 euro

INFO: www.multisalampx.it - tel. 049 8774325 (orari apertura cinema)

