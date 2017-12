Chiara Briani presenta il thriller “Mrs Grace” alla Libreria Moderna di Abano Terme

La scrittrice padovana Chiara Briani sarà ospite della Libreria Moderna di Abano Terme domenica 17 dicembre alle ore 11 per presentare il romanzo “Mrs Grace” (Alter Ego, 2017).

Ne parlerà con l'autrice il giornalista Marco Milan.

IL LIBRO

Il thriller della Briani, trama originale e ritmo incalzante, è ambientato a New York, città in cui l’autrice, neurologa di fama internazionale, ha trascorso molti anni alla Columbia University per motivi professionali.

Grace, la protagonista del romanzo, settant’anni, proprietaria della più potente società finanziaria degli USA, torna nella Grande Mela per vendicare una violenza subita negli anni del college.

Dopo la morte del marito l’anziana donna, che nasconde nelle pieghe del suo passato un segreto mai rivelato, parte con due certezze: un indirizzo e il ricordo di un quadro.

Troverà una città profondamente cambiata, ma il lampione all’angolo della 122esima strada, dove fu stuprata da giovane, è ancora lì. Per ottenere il suo scopo Grace sfrutterà tutte le armi a disposizione: soldi, astuzia, contatti con la malavita dell’Harlem spagnola. In un intreccio di strategie, negoziazioni, violenze e amori, il tempo presente sarà inclemente come quello passato e chiuderà il cerchio con un unico, potente interrogativo: fino a che punto può spingersi il desiderio di vendetta?

L'AUTRICE

Chiara Briani è nata a Padova, dove lavora. Ha vinto il Premio Giovani di critica letteraria Giovanni Comisso e altri premi minori. Ha lavorato come giornalista pubblicista. Con Alter Ego ha già pubblicato “Voglio potermi arrabbiare”, un racconto sull’afasia tratto da una storia vera.

Gallery