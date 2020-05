IlMuseoACasa: visita online guidata al museo dei barcari di Battaglia Terme

Il MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, cioè il museo civico della navigazione fluviale, comunica che, a grande richiesta, continuano gli appuntamenti della campagna promozionale #ilmuseoacasavostra:

Domenica 10 e 17 maggio

alle 10.30 – 11.30 – 15.30 – 16.30

visitatori individuali o gruppi potranno collegarsi alla visita online guidata, in diretta dal Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme!

Costo

Il costo di euro 5 per collegamento sarà scontato, entro il 31 dicembre 2020, dal prezzo dei biglietti per la visita al Museo, possibile dopo la prossima riapertura delle sale espositive.

Il Museo invita tutti a partecipare ad una esperienza nuova, cogliendo l’opportunità che le tecnologie offrono, in questo momento di chiusura forzata dei musei, sostenendo economicamente così la cultura ed il Vostro Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme.

Come partecipare

Sarà possibile partecipare attivamente alla visita guidata online dal Museo tramite la piattaforma digitale Zoom.

La guida condurrà la diretta all’interno del percorso museale facendo vedere i reperti, raccontando le gesta dei barcari e rispondendo alle domande dei visitatori virtuali collegati.

Non un semplice streaming, ma una vera e propria visita online interattiva, della durata di 30 minuti.

Sono previste speciali tariffe agevolate per scuole e gruppi, per visite guidate online anche in altri giorni e orari.

Per una offerta contattare info@museonavigazione.eu.

Tutte le informazioni: