Incontro “Municipi senza frontiere” In sala Paladin di Palazzo Moroni

Il Comune di Padova e l’Anci organizzano l’incontro “Municipi senza frontiere. Il ruolo delle municipalità italiane per la pace nel Kurdistan iracheno e siriano”, che affronta la questione dei conflitti nell’area curda del Medio Oriente, cercando di fornire strumenti di lettura e di comprenderne i riflessi per le nostre comunità locali.

“Municipi senza frontiere” è un programma partecipativo, promosso dall’Anci, che si pone come obiettivo quello di accrescere la capacità di gestione delle municipalità, promuovendo quelle piccole azioni di aiuto e sostegno reciproco da parte dei Comuni volte a migliorare la collaborazione e lo scambio.

Nel programma “Municipi senza frontiere” si inserisce il progetto “Sostegno alle municipalità curde nel Nord est della Siria e in Iraq” che, attraverso il rafforzamento della democrazia locale, intende incoraggiare e sostenere i processi di governance locale nelle zone del Nord della Siria e dell’Iraq, in corrispondenza delle aree curde all’interno dei due Stati nazionali.

Durante l’incontro è previsto il contributo musicale di Luca Chiavinato, curatore del cd “Walking Sounds. Traks from Iraq Kurdistan to Italy”.

Programma

ore 20: Registrazione dei partecipanti

ore 20.45: Saluti istituzionali: Sergio Giordani, sindaco di Padova; Renato Franceschelli, prefetto di Padova

ore 21: Presentazione del progetto “Municipi senza frontiere”, Antonio Ragonesi, responsabile Anci nazionale - area relazioni internazionali, sicurezza, legalità e diritti civili, territorio e infrastrutture, ambiente e protezione civile

Interventi

Domenico Chirico, direttore dei programmi e responsabile “Siria Un Ponte Per…”;

Vilma Mazza, associazione Ya Basta, coordinatrice del progetto “Grow up together”, realizzato con il contributo della Regione del Veneto;

Claudio Calia, autore del libro a fumetti “Kurdistan. Dispacci dal fronte iracheno”;

Aurora D’Agostino, direttivo Giuristi democratici Padova;

Antonio Nicolini, inviato di Emergency nel Kurdistan Iracheno;

Shorsh Surme, direttore del portale “Panoramakurdo”.

Modera:Francesca Benciolini, assessora alla pace, diritti umani e cooperazione internazionale del Comune di Padova.

