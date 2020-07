"Si muore solo da vivi", proiezioni all'aperto del Piccolo teatro con il regista Alberto Rizzi

Sabato 18 luglio, la rassegna di film all'aperto del Piccolo Teatro (via Asolo, zona Paltana) ospiterà il regista Alberto Rizzi, in occasione della proiezione del suo film "Si muore solo da vivi" (ore 21.30) con Neri Marcorè, Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi, in prima visione.

Il film

Orlando ha smarrito ogni direzione dopo il terremoto che gli ha portato via il fratello e la cognata. Rintanato in una baracca su Po, lui che era stato il frontman della band "Cuore aperto" non suona più, e non riesce a tenersi un lavoro. I suoi genitori non sanno come scuoterlo dall’impasse, ma lui continua a vivere di ricordi.A dare una scossa, questa volta positiva, alla sua vita, il ritorno alla musica. Il montaggio del film è stato realizzato dal padovano Davide Vizzini.

Ingresso

Biglietti da euro 4 a euro 6.

La biglietteria aprirà alle ore 20.40

Prevendita online su www.piccolo-padova.it

In caso di condizioni meteo incerte chiamare per la conferma della proiezione, dopo le 20.30, il 347.2628873