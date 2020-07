Mura di Cittadella: le aperture straordinarie ad agosto

Ad agosto le Mura di Cittadella sono aperte con orari straordinari in diversi e molteplici appuntamenti.

Sabato 1 agosto

Sabato 1 agosto ci saranno due aperture eccezionali:

La prima è “Sopra le mura al tramonto” dalle 19 alle 21, con ultimo ingresso ore 20.

dalle 19 alle 21, con ultimo ingresso ore 20. La seconda è “Camminamento by night” dalle 21 alle 24, ultimo ingresso 23.

(Il biglietto della visita al Tramonto non è valido anche per il By Night)

Notte dei saldi e festival jazz

Queste aperture straordinarie sono state organizzate in occasione della Notte dei Saldi. Abbiamo pensato a due eventi serali da abbinare alle manifestazioni in centro storico, dove i negozi saranno aperti fino a mezzanotte, tra locali aperti e musica. Ricordiamo infatti anche l’appuntamento con il Festival Jazz (dal 30 luglio al 2 agosto) che accompagnerà con le sue note i visitatori del centro storico.

Ma non è finita qui! In questa stessa serata l’area dei giardini pubblici da Porta Vicenza a Porta Padova sarà aperta per la “Cittadella Tirolese”, un angolo dove assaporare il fresco clima di montagna con prodotti tipici, musica e balli popolari, stand gastronomico per cenare a base delle prelibatezze altoatesine!

Sabato 15 e domenica 16 agosto

Un altro doppio appuntamento straordinario di agosto sarà sabato 15 e domenica 16 agosto: “Ferragosto sopra le mura al tramonto” dalle 19 alle 21, con ultimo ingresso ore 20. Il Camminamento di Ronda sarà aperto fino al tramonto per una fresca visita al calar della sera. Per cena vi aspettano i locali del centro ma anche all’evento la “Cittadella Tirolese”, un angolo dove assaporare il fresco clima di montagna con uno stand gastronomico per cenare a base delle prelibatezze altoatesine, prodotti tipici, musica e balli popolari nell’area dei Giardini pubblici tra Porta Vicenza e Porta Padova!

Aperture straordinarie

Con queste aperture straordinarie delle Mura l’Ufficio Turistico IAT Cittadella pensa di agevolare tutti coloro che in quelle date vorranno visitare le Mura nelle ore più fresche della giornata, e soprattutto dare un’ulteriore possibilità di vivere la città.

L’ingresso è a Porta Bassano, prezzo 5 euro/3 euro. Non serve la prenotazione, basta presentarsi in biglietteria negli orari indicati ad ogni appuntamento.

Info web