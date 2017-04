Murder Party "Il sangue di Fafnir" a villa Colombara di Cittadella

La Foresta di Sherlock, in collaborazione con villa Colombara, presenta il Murder Party "Il sangue di Fafnir", in programma sabato 6 maggio a partire dalle ore 20.30.

L'evento ideale per addentrarsi in una nuova storia, dove l'equilibrio è minato dalle oscure macchinazioni dei potenti, con lo scopo di investigare, interrogare e svelare i giochi politici che stanno destabilizzando il mondo.

TRIOLOGIA

"Il Sangue di Fafnir" è il primo Murder Party di una trilogia che si svolgerà a Villa Colombara con cadenza mensile.

La serie prevederà un filo conduttore sul quale indagare nel corso delle tre serate.

É possibile partecipare anche soltanto a uno degli eventi, poichè ogni storia avrà uno sviluppo e una conclusione propri.

COS'É IL MURDER PARTY

Si tratta di uno spettacolo interattivo, con il giusto equilibrio fra teatro, gioco di ruolo e giallo deduttivo.

Attraverso congetture, ipotesi, domande, oltre a prove e indizi fisici scovati, il mistero potrà alla fine essere svelato dal pubblico più arguto.

Premio per chi risolve il mistero: due entrate gratuite a uno dei prossimi Murder Party.

COSTI

Contributo per l'evento comprensivo di ingresso, cena a buffet e gioco: 25 euro + tessera AICS*

*Evento per soci AICS. Non sei socio? Sottoscrivi la tessera a 5 euro per poter partecipare a questo e altri eventi in programma a Villa Colombara. La tessera sarà valida fino al 31 diecembre 2017.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Prenotazione entro le ore 23 di venerdì 5 maggio.

Francesco 329.9484463 - Mattia 393.9239565.

Attenzione: l'evento sarà attivato con un minimo di 30 iscritti.

Facebook: https://www.facebook.com/events/1496138783761824