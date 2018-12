“Il muro die mauer” stagione di prosa a San Giorgio delle Pertiche

Continua la XXI rassegna teatrale proposta dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Viedelacampo e il Circuito Multidisciplinare Arteven.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione di prosa a San Giorgio delle Pertiche

Venerdì 18 gennaio ore 21

Marco Cortese

“Il muro die mauer”

di e con Marco Cortesi e Mara Moschini

Attraverso reali testimonianze frutto di un’inchiesta giornalistica sul campo, lo spettacolo Die Mauer.

Derttagli

Il Muro porta in scena indimenticabili storie vere di determinazione, coraggio e fede nel nome della libertà e del rispetto dei diritti umani. La storia del Muro di Berlino, che parla di violenza e dittature, ma allo stesso tempo anche del destino di migliaia di persone che decisero di scavalcare una barriera ingiusta e ignobile per conquistare il diritto di essere semplicemente “liberi”. Quattro vicende realmente accadute raccolte da coloro che le hanno vissute in prima persona e che di fronte alla domanda “Warum? - Perché l’hai fatto?” hanno dato la risposta più assurda che ci si potrebbe aspettare: “Für einen Traum – Per un sogno”.

Info web

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/san-giorgio-delle-pertiche/cinema-teatro-giardino-rassegna-di-prosa?view=article&id=2413:marco-cortesi-il-muro-die-mauer&catid=383&idrassegna=36

Biglietti

Per Cristicchi, Perrotta, Monti e Naturalis Labor

Interi euro 18

Ridotti euro 15

Per gli altri spettacoli

Intero euro 14

Ridotto euro 12

Ridotto speciale studenti e iscritti a scuole di danza euro 10

Le riduzioni sono valide per i giovani fino a 30 anni, per le persone oltre i 60 anni, per i soci BCC Roma e soci Cral Ulss 15 Camposampiero

Vendita biglietti

I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Cinema Teatro Giardino dalle ore 20.30

Prenotazioni e prevendite Tel. 349 7368623

Inizio spettacoli ore 21

Informazioni

Biblioteca Comunale San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Tel. 049 9370076

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Teatro Giardino via Roma 70, San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Biglietteria Teatro Giardino teatroviadelcampo@gmail.com

Associazione Viadelcampo Tel. 349 7368623

renalore@libero.it www.arteven.it

Gallery