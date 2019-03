Le vetrine dell’arte “Muse...” Bra alla Galleria Samonà

Inaugurazione: 8 marzo 2019, ore 11

Arte gratuita e accessibile, proprio come accade nelle grandi capitali quali Parigi, Londra e New York. Grazie all’iniziativa Le vetrine dell’Arte a breve anche Padova avrà uno spazio dove, a rotazione, potranno esporre artisti italiani e internazionali, rendendo fruibili al maggior numero possibile di persone le loro opere: si tratta delle vetrine della centralissima Sala Samonà che affacciano su via Roma.

La terza mostra in programma è una personale dell’artista Fabio Brasiliani, in arte BRA.

BRA è un artista figurativo che realizza le sue opere partendo dalla figura umana rappresentata con una meticolosità al limite del maniacale, sulla quale poi interviene nel tempo, con materiali diversi: gessi, asfalti, pigmenti, quasi a voler “disturbare” la perfezione del dipinto.

Le immagini femminili protagoniste delle sue opere vengono espresse in una chiave estremamente contemporanea; sono muse moderne che si rivelano nelle tele quasi emergessero da muri metropolitani. Giochi di colori, luci, testi e caratteri, incisioni antiche si mescolano in un crescendo fremente, a volte interrotto da aree vuote, in tinta, quasi fossero degli spazi meditativi che la mente richiede per affrancarsi da tale virtuosismo.

Fabio Brasiliani, in arte BRA, nato a Rovigo nel 1962 ma padovano per studi e professione, ha firmato come illustratore professionista molte delle pubblicità dei principali marchi internazionali e nazionali. L’amore per l’illustrazione non l’ha mai abbandonato e la sua innata passione per il disegno e la pittura lo hanno portato a realizzare una serie di disegni e dipinti utilizzando le tecniche classiche dalla matita al carboncino al gesso su carta per poi arrivare a dipingere con acrilici su tela e intonaco. Recentemente ha esposto a Salerno, partecipando al Premio: “Luci di Avalon” dove ha vinto sia il Premio della Critica che il Premio del Pubblico, a Torino presso il Museo MIIT, ad Udine ed ancora con personali ad Agropoli, Roma, Montegrotto Terme



La rassegna Le vetrine dell’Arte è promossa dall’ Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con Carlo Silvestrin, anima della Galleria CD Studio d’Arte di Padova, qui in veste di curatore delle esposizioni.

Informazioni

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

paganinl@comune.padova.it

CD Studio d’arte

Carlo Silvestrin +39 333 447 8044

Giada Chervatin +39 347 833 6634 – Anna Ferrarese +39 340 223 9091

info@cdstudiodarte.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2233387943645196/

