DomenicalMuseo febbraio 2019, musei gratis per tutti

Domenica 3 febbraio | Domenica gratuita nei musei e aree archeologiche statali

Oltre 430 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

Tutti i dettagli qui.

---

L’iniziativa ministeriale #DomenicalMuseo, prevede la gratuità di tutti i musei e le aree archeologiche nella prima domenica del mese.



È l'applicazione della norma del decreto Franceschini, in vigore dal primo luglio 2014, che stabilisce che ogni prima domenica del mese non si debba pagare il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali.

Ecco i loghi a Padova e provincia:

Museo della centuriazione romana

Viale Europa, 12 – Borgoricco.

Orario: Prenotazione: Nessuna

Per l'occasione vengono proposti: ore 16.30 visita guidata al museo (1h30', 4 euro a persona) - ore 16.30 "Artisti… Preistorici", laboratorio ludico-didattico in cui verranno realizzati ciottoloni dipinti con tecniche e colori simili a quelli usati nella Preistoria (6-12 anni, max 20 posti, 5 euro, ognuno porterà a casa il proprio lavoretto)

I posti sono limitati: è consigliata la prenotazione

info@archeovale.it - 333.1093142

Museo nazionale Atestino

Via Guido Negri, 9/c a Este.

Orario: Tutti i giorni 9 - 20 Chiusura settimanale: nessuna; Prenotazione: Nessuna

E imperdibile, a due passi da Padova, ecco il Museo nazionale di Villa Pisani in Via Doge Pisani, 7 a Stra.

Orario: fino al 30 settembre è dalle 9 alle 20 (chiusura biglietteria alle 19). Dal 1 al 31 ottobre dalle 9 alle 17 (chiusura biglietteria alle 16). Chiuso tutti i lunedì non festivi. Chiusura settimanale: lunedì non festivi ; Prenotazione: Nessuna

Anche il comune di Padova agevola le visite ai propri monumenti, le agevolazioni sono però riservate ai residenti della città. L'ingresso è gratuito a tutte le sedi civiche, esclusa la Cappella degli Scrovegni. L’agevolazione non è prevista per le mostre temporanee.

L'elenco completo dei luoghi statali è a questo link:

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1423231381.html#luoghi

Altri musei in Veneto

Informazioni

www.beniculturali.it/domenicalmuseo