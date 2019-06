Di seguito tutti gli eventi che si terranno nel mese di giugno al Museo della Padova Ebraica.

Giugno al Museo della Padova Ebraica vi segnaliamo alcune modifiche all'orario

Ricordiamo che dal 1° di giugno al 30 settembre il Museo apre nei seguenti orari:

lunedì - venerdì - domenica

dalle 10 alle 18

Per la festa di Shavuot il Museo rimarrà chiuso domenica 9 e lunedì 10 giugno.

Aprirà straordinariamente

giovedì 13 e 20 giugno dalle 10 alle 18

Giovedì 6 e 13 giugno ore 18.30

Museo della Padova Ebraica

Ultime due lezioni del corso

"Salmi”

Gli appuntamenti con il Rav Locci continuano.

Per chi lo desidera è possibile assistere anche ad un singolo incontro, al costo del biglietto intero del Museo di eruo 8.

Mercoledì 5 e 12 giugno ore 18.30

Museo della Padova Ebraica

Ultime due lezioni del corso

"Detti rabbinici”

Continuano le lezioni a cura di Rav Locci.

Per chi lo desidera è possibile assistere anche ad un singolo incontro, al costo del biglietto intero del Museo di eruo 8.

Domenica 16, 23 e 30 giugno ore 9.30

Museo della Padova Ebraica

Per cominciare bene la giornata!

Appuntamento alle ore 9.30 al Museo della Padova Ebraica per una colazione con dolci e bevande kasher e, a seguire, una visita guidata al cimitero storico in via Wiel.

E' necessaria la prenotazione.

Il costo per la colazione e la visita al cimitero è 15 eruo .

Chi lo desidera può concludere il percorso con la visita alla Sinagoga per un totale di 20 eruo.

Giovedì 20 giugno ore 19

Museo della Padova Ebraica

Il Museo festeggia il quarto compleanno

l'ingresso è gratuito, è consigliata la prenotazione a: padovaebraica@coopculture.it - 049661267

Giovedì 27 giugno ore 18.30

Museo della Padova Ebraica presentazione del libro

"Non fuorvierà. Una storia di famiglia" a cura di Claudia De Benedetti

interverranno:

Noemi Di Segni

Elio Carmi

Davide Romanin Jacur

a seguire aperitivo e brindisi

l'ingresso è gratuito - info: padovaebraica@coopculture.it - 049661267

Tutte le domeniche:

h 10

"Un milione di discendenti" percorso guidato dal Museo al Cimitero Antico di via Wiel.

Ingresso con guida eruo 9 a persona.

h 12 e h 16

visita guidata al Museo e alla Sinagoga con un approfondimento

sulla mostra fotografica "Gerusalemme punto d'incontro".

Ingresso con guida eruo 12 a persona.

A giugno il Museo seguirà il seguenti orari:

Lunedì 10-18

Venerdì 10-18

Domenica 10-18

Museo della Padova Ebraica

via delle Piazze, 26

E-mail padovaebraica@coopculture.it

Tel. 049 661267

tel. 041 5240119

Il Film Generazione va, generazione viene è stato realizzato anche grazie al contributo dei fondi otto per mille dell'Ucei.