Di seguito tutti gli eventi che si terranno nel mese di luglio al Museo della Padova Ebraica.

Giovedì 11 luglio

Museo della Padova Ebraica

Ore 19

Inaugurazione della mostra "Jewish manga art"

La bellezza del rigore

è una mostra monografica di quadri realizzati dall’artista mangaka occidentale Thomas Lay,

allievo e primo assistente della celebre autrice di Candy Candy, Yumiko Igarashi.

La collezione comprende quadri che rappresentano immagini tipiche dell’iconografia ebraica attraverso lo stile

e la tecnica proprie dell’arte manga. Da circa quarant’anni, i manga svolgono un ruolo fondamentale nella divulgazione dello spirito e della cultura nipponica in Occidente, e specialmente in Italia, dove riscuotono grande popolarità e hanno ispirato molti artisti locali. Nell’opera di Lay, per la prima volta, la cultura ebraica, radicata in Italia da millenni, si esprime attraverso l’estetica e lo stile narrativo dell’autentica arte giapponese.

Si crea così un connubio unico e suggestivo fra culture ricche di storia e tradizione e si uniscono simbolicamente i popoli nel segno della fratellanza e della recipr0ca stima.



Thomas Lay

cagliaritano di origine, inizia a disegnare professionalmente all’età di 25 anni, in Giappone, nello studio di Yumiko Igarashi, autrice di Candy Candy e Georgie. Dopo lo studio all’Accademia di Arte Drammatica di Parigi, Lay decide di seguire la sua prima, grande passione, iniziando così il percorso formativo che lo porterà a Tokyo, riuscendo nell’intento di entrare a fare parte del team di lavoro di Igarashi.

Oggi Lay alterna la sua professione di interprete di giapponese all’arte dell’illustrazione, traendo forte ispirazione dalla cultura ebraica, alla quale è dedicata questa sua prima collezione di lavori iconografici: «da ebreo, trovo importante e molto innovativo rappresentare la nostra cultura millenaria, attraverso un linguaggio grafico attuale e popolare come quello dei manga, universalmente riconosciuti». Lay crea un connubio tra la cultura ebraica e nipponica, così ricche di tradizioni intatte e, sotto diversi aspetti, molto simili tra loro.

Per informazioni: padovaebraica@coopculture.it / 049 661267

Ogni domenica

Museo della Padova Ebraica

Ore 10

Visita guidata all'Antico Cimitero di Via Wiel

Partenza dal Museo della Padova Ebraica

Tutte le domeniche

h 10

"Un milione di discendenti"

percorso guidato dal Museo al Cimitero Antico di via Wiel.

Ingresso con guida euro 9 a persona.



h 12 e h 16

visita guidata al Museo e alla Sinagoga con un approfondimento

sulla mostra "Jewish Manga Art".

Ingresso con guida euro 12 a persona.



A luglio il Museo seguirà il seguenti orari:

Lunedì 10-18

Venerdì 10-18

Domenica 10-18

Info web

https://www.facebook.com/JewisheritagePadua/

http://www.museopadovaebraica.it/