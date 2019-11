Di seguito tutti gli eventi che si terranno nel mese di novembre al Museo della Padova Ebraica.

Giovedì 14 novembre ore 18

presentazione del volume

Palazzo Treves Dei Bonfili e il suo giardino

di Martina Massaro

Edizioni Poligrafo

Intervengono

Marina Bakos storica e curatrice d'arte

Stefano Zaggia Università degli Studi di Padova

Martina Massaro Università degli Studi di Padova

Ingresso gratuito

padovaebraica@coopculture.it – 049661267

Lunedì 25 novembre ore 17.30

“E nel buio sorrido alla vita”

Ricordo di Rosa Luxemburg

Presenta:

Bruna Bianchi

Leggono:

Silvia Alfonsi

Edda Biancon

Franca Fantin

Bruna Gomirato

Intermezzi musicali eseguiti da Lisa Novello

Nel centenario della morte l’incontro traccerà un profilo della vita e del pensiero di Rosa Luxemburg: la riflessione sull’economia, sulla condizione femminile e sulla natura.

Scandita da musiche e letture, la presentazione si soffermerà in particolare sull’impegno della socialista polacca contro la guerra, la sua carcerazione e il suo assassinio.

L’evento è a cura del Comitato Wangari Maathai

Ingresso gratuito

padovaebraica@coopculture.it - 049661267

Giovedì 21 e mercoledì 27 novembre ore 17

“Conoscere per sapere”

Corso di formazione per insegnanti

Calendario delle lezioni

Giovedì 21 novembre ore 17

“Posti liberi”

Giulia Simone assegnista di ricerca in storia contemporanea del CASREC (Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea) -Università degli studi di Padova

Nell’autunno del 1938 a seguito della promulgazione delle leggi fasciste antiebraiche, cinque professori ordinari dell’Università degli studi di Padova – Marco Fano, Donato Donati, Adolfo Ravà, Tullio Terni e Bruno Rossi – sono dapprima sospesi dal servizio perché appartenenti alla “razza ebraica” e successivamente, collocati a riposo. Si intende andare oltre l’analisi dei meccanismi normativi e burocratici che hanno determinato l’espulsione dei cinque docenti ordinari, per gettar luce sul successivo processo di sostituzione degli espulsi.

Mercoledì 27 novembre ore 17

“Conoscere l'ebraismo: un percorso didattico”

Adolfo Locci Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Padova

La tradizione assegna alla lettura della Bibbia una posizione centrale nell’ambito delle attività quotidiane di un ebreo. Nella preghiera di ogni giorno che si svolge in tre momenti fondamentali – mattino, pomeriggio e sera – coloro che hanno redatto il formulario di preghiera, hanno deciso di inserire una serie di brani biblici in modo che, nel contesto della preghiera, avesse spazio quotidianamente anche lo studio. La liturgia distribuisce l’intero testo biblico nel corso dell’anno per cui ogni ebreo che frequenta la Sinagoga per il Sabato e le festività, si trova a leggere quasi tutta la Bibbia. Il Pentateuco più un brano tratto dai Profeti o dai libri storici al Sabato, nelle varie festività gli altri libri (Ester a Purim, il Cantico dei Cantici per Pasqua, le Ecclesiaste per la festa delle Capanne ecc.).

La lettura della Bibbia non ha solo uno scopo liturgico ma ha anche valenza di studio, in sostanza imparare ad avere un approccio al testo biblico al fine di saperlo studiare.

Le lezioni si terranno al

Museo della Padova Ebraica,

via delle Piazze, 26 – 35122 Padova

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione

La partecipazione al corso è gratuita, è necessario formalizzare la propria iscrizione inviando una mail a padovaebraica@coopculture.it

Tutte le domeniche

al Museo della Padova Ebraica

In attesa dei nuovi appuntamenti per le Colazioni al Museo continuano...

le visite all'Antico Cimitero Ebraico di via Wiel alle ore 10

in partenza del Museo della Padova ebraica

le visite guidate al Museo e alla Sinagoga Italiana

alle ore 12 e 16

Info e prenotazioni: padovaebraica@coopculture.it

Corsi

al Museo della Padova Ebraica

Proseguono i corsi tenuti dal Rabbino Capo dott. A. Locci

la seconda lezione del percorso sui SALMI si terrà Giovedì 28 novembre

il ciclo di incontri sui DETTI RABBINICI inizia Mercoledì 6 novembre

I corsi si tengono alle ore 18.30

Comunicate la vostra partecipazione

via e-mail all'indirizzo

padovaebraica@coopculture.it

scopri tutti gli eventi in programma al sito www.museopadovaebraica.it

info e prenotazioni a padovaebraica@coopculture.it - 049661267

Info

Museo della Padova Ebraica

via delle Piazze, 26

E-mail padovaebraica@coopculture.it

Tel. 049 661267

tel. 041 5240119

A novembre il Museo seguirà i seguenti orari:

Lunedì 10-14

Giovedì 14-18

Venerdì 9.30-13.30

Domenica 10-18

Il Film Generazione va, generazione viene è

stato realizzato anche grazie al contributo dei fondi otto per mille dell'Ucei.