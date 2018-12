Di seguito tutti gli eventi che si terranno nel mese di gennaio al Museo della Padova Ebraica.

Giovedì 24 gennaio ore 11

Alle ore 11

cerimonia ufficiale in occasione della posa delle Pietre d'inciampo in via delle Piazze e in via Damiano Chiesa.

Giovedì 24 gennaio ore 18

al Museo della Padova Ebraica

Alle ore 18 proiezione aperta alla cittadinanza del docufilm

Who will write our history

In occasione del Giorno della Memoria 2019, il Museo della Padova Ebraica si unisce all’iniziativa del World Jewish Congress per la proiezione universale del docufilm prodotto da Nancy Spielberg e Roberta Grossman.

Proposta in Italia dall'UCEI, l'opera riproduce l’eroica resistenza culturale, attraverso l’archiviazione secretata di oltre sessantamila pagine di diari, manifesti, fotografie e oggetti che costituiscono il lascito di un’intera esistenza svanita con la liquidazione del Ghetto di Varsavia. I documenti furono raccolti dal ricercatore Emanuel Ringelblum nella Varsavia ebraica prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, durante l’occupazione nazista e fino alla rivolta del Ghetto, e vennero ritrovati miracolosamente dopo la Guerra sotto le macerie di Varsavia. Sono stati quindi recuperati, restaurati e sistemati in un archivio dedicato e studiati recentemente da Samuel Kassow.

Questo docufilm è ispirato al suo libro e ne riporta anche la testimonianza diretta.

È gradita la prenotazione padovaebraica@coopculture.it – 049661267

Giovedì 31 gennaio alle ore 18

al Museo della Padova Ebraica

Alle ore 18 presentazione del libro “Perla” di Salvatore D'Antona, contestualmente al quale sarà presentato il progetto didattico per il Giorno della Memoria: Tramandare la Memoria. Tocca ai giovani tramandare le parole dei sopravvissuti scomparsi, a cura di Daniela Rossi

La storia di Perla Ovitz sarà raccontata dallo scrittore Salvatore D’Antona e accompagnata dall'intervento Parole Danzate: tre coreografie ispirate e tre brani del libro, curate dalla coreografa Maria Francesca Francioso.

Tutte le domeniche

h 10

“Un milione di discendenti”

percorso guidato dal Museo al Cimitero Antico di via Wiel.

Ingresso con guida euro 9 a persona.

h 12 e h 16

visita guidata al Museo e alla Sinagoga.

Fino a domenica 13/01 la visita guidata comprende l' approfondimento alla mostra Snapshots from the Garden of Eden

Ingresso con guida euro12 a persona.

A gennaio il Museo seguirà il seguenti orari:

Lunedì 10-14

Giovedì 14-18

Venerdì 9.30-13.30

Domenica 10-18

