Di seguito tutti gli eventi che si terranno nel mese di febbraio al Museo della Padova Ebraica.

Giovedì 7 febbraio

ore 17

Presentazione del libro di Liliana Picciotto

“Salvarsi. Gli ebrei d’Italia sfuggiti alla Shoah, 1943-1945”

“Gli ebrei sfuggiti alla Shoah in Italia furono più dell’ottantuno per cento. Questo volume presenta i risultati del progetto “Memoria della salvezza” del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), volto a riflettere su come essi abbiano potuto salvarsi malgrado le ricerche, gli arresti, le deportazioni, da parte delle autorità fasciste e naziste.”

Ne parlerà con l’autrice Gadi Luzzatto Voghera

Ore 18.30

Quinta lezione del corso

“Salmi”

Gli appuntamenti con il Rav Locci continuano.



Per chi lo desidera è possibile assistere anche ad un singolo incontro,

al costo del biglietto intero del Museo di euro 8.

Giovedì 20 febbraio ore 18.30

Quarta lezione del corso

“Detti rabbinici”

Continuano le lezioni a cura di Rav Locci.

Per chi lo desidera è possibile assistere anche ad un singolo incontro,

al costo del biglietto intero del Museo di euro 8.

Tutte le domeniche

h 10

“Un milione di discendenti”

percorso guidato dal Museo al Cimitero Antico di via Wiel.

Ingresso con guida euro 9 a persona.

h 12 e h 16

visita guidata al Museo e alla Sinagoga.

Fino a domenica 13/01 la visita guidata comprende l' approfondimento alla mostra Snapshots from the Garden of Eden

Ingresso con guida euro12 a persona.

A gennaio il Museo seguirà il seguenti orari:

Lunedì 10-14

Giovedì 14-18

Venerdì 9.30-13.30

Domenica 10-18

https://www.facebook.com/JewisheritagePadua/