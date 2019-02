Di seguito tutti gli eventi che si terranno nel mese di marzo al Museo della Padova Ebraica.

Giovedì 7 marzo ore 18

Museo della Padova Ebraica

in occasione della Festa della donna

Conferenza a cura

della dott.ssa Rebecca Locci

Sara Copio Sullam: “Di vita mortal forma divina”



Sara Copio Sullam, giovane ebrea veneziana, fu una proficua poetessa vissuta nella prima metà del Seicento. Anche nella ristrettezza del ghetto, riuscì a creare un salotto letterario di notevole valore, dimostrando di essere una delle donne più colte e conosciute dell’epoca.

Si cercherà di rispolverare questa straordinaria figura analizzando il contesto storico-letterario dell’epoca, ripercorrendo le sue vicende biografiche per arrivare infine a dare uno sguardo alla sua produzione letteraria.

Ingresso libero

Domenica 10 marzo ore 17.30

Auditorium del conservatorio C. Pollini

Shirè Miqdash in concerto

Presso l’Auditorium del conservatorio C. Pollini

via C. Cassan, 17 - Padova

Presentazione del cd di canti sinagogali della tradizione ebraica con accompagnamento d’orchestra “Shirè Miqdash. I canti del Tempio... e diventeranno un unico essere”.

Presenta il musicologo Pasquale Troìa.

Ingresso libero

Lunedì 11 marzo ore 18.30

Museo della Padova Ebraica

Raccontare il male, comporre il dolore



Presentazione dei volumi di Edith Bruck

La rondine sul termosifone, Milano, La Nave di Teseo, 2017 e

Versi vissuti. Poesie (1975-1990), a cura di Michela Meschini, Macerata, eum, 2018

intervengono

Fabio Magro, letteratura italiana contemporanea

Franco Tomasi, letteratura italiana

Sarà presente l’autrice.

Giovedì 14 marzo

Museo della Padova Ebraica

ore 17

Incontro con Laura Orsi

L’Italia attraverso gli occhiali del Grand Tour



Le lettere e diari di viaggio di tanti artisti e autori esteri che, tra Cinquecento e Ottocento compiono il loro viaggio nella penisola, sono un’opportunità per gli italiani di “guardarsi allo specchio” e ritrovare le proprie radici grazie al confronto con culture diverse.



Ingresso libero

Ore 18.30

Sesta lezione del corso

“Salmi”

Gli appuntamenti con il Rav Locci continuano.



Per chi lo desidera è possibile assistere anche ad un singolo incontro,

al costo del biglietto intero del Museo di euro 8.

Mercoledì 27 marzo ore 18.30

Museo della Padova Ebraica

Quinta lezione del corso

“Detti rabbinici”

Continuano le lezioni a cura di Rav Locci.



Giovedì 28 marzo ore 18

Museo della Padova Ebraica

Presentazione del libro

Scritti sparsi

di una vita d’avanguardia

Scritti sparsi è un’opera postuma di Sirio Luginbühl, curata da Flavia Randi,

che racconta la vita di un artista sperimentatore dedicato alla ricerca creativa.

A seguire, verrà proiettato il film Elena in Pardes,

realizzato da Luginbühl e ispirato dall’opera di Tobia Ravà.

Intervengono all’incontro Flavia Randi, Tobia Ravà, Maria Luisa Trevisan,

modera Michela Caracciolo.

Tutte le domeniche

h 10

“Un milione di discendenti”

percorso guidato dal Museo al Cimitero Antico di via Wiel.

Ingresso con guida euro 9 a persona.

h 12 e h 16

visita guidata al Museo e alla Sinagoga.

Fino a domenica 13/01 la visita guidata comprende l' approfondimento alla mostra Snapshots from the Garden of Eden

Ingresso con guida euro12 a persona.

A gennaio il Museo seguirà il seguenti orari:

Lunedì 10-14

Giovedì 14-18

Venerdì 9.30-13.30

Domenica 10-18

