Il museo del Precinema festeggia la solidarietà e il volontariato con visite gratuite

La settimana dal 22 al 29 settembre, Padova festeggia la solidarietà e il volontariato con le numerose iniziative di Solidaria 2019. Come museo e associazione culturale, sosteniamo vivamente questi valori e durante il periodo del Festival daremo a tutti i volontari la possibilità di visitare gratuitamente la nostra collezione. Inoltre, domenica 29 settembre, parteciperemo alla Festa provinciale del volontariato e della solidarietà 2019 in Prato della Valle, che coinvolgerà più di 300 Associazioni del territorio. Ci saremo anche noi con tante sorprese da scoprire per grandi e per bambini. Chi passerà a trovarci al nostro stand riceverà un ingresso omaggio valido l’intera giornata per visitare il Museo del Precinema.

