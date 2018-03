"Music and cabaret live Siò", spettacolo con El Bifido e LarryBand a Torreglia

Sabato 3 marzo alle ore 21 al teatro La Perla di Torreglia va in scena "Music and cabaret live Siò", il nuovo spettacolo con El Bifido & LarryBand.

El Bifido + LarryBand, music and cabaret Sió: tra un personaggio stralunato e l’altro by El Bifido, la splendida voce di Arianna Corona, Larry Mancini al basso, Davide Mirandola alle tastiere e Luca Magnani alla batteria per una serata all’insegna del cabaret in dialetto veneto e dell’ottima musica a 360 gradi.

Un live-jukebox per tutti i palati.

Biglietti

Intero 10 euro

Abbonamento tre spettacoli 25 euro