"Music for Europe", l'Orchestra Machiavelli in concerto alla Chiesa di Santa Caterina

Il senso di una comunità è promuovere l’identità. Senza scordare di valorizzare le differenze. Una comunità chiusa di soli ciabattini morirebbe di fame, una comunità chiusa di soli agricoltori morirebbe di freddo. È questa l’intuizione di un’Europa unita, intuizione politica che la musica ha preceduto di decenni, in particolare con le scuole nazionali del romanticismo, dove il linguaggio era quello della grande scuola viennese, ma i temi e le ritmiche erano quelle nazionali, in un senso di patria da amare che non esclude il rispetto dell’amore altrui.

Programma del concerto nella Chiesa di Santa Caterina a Padova il 9 maggio 2020 alle ore 21:

Musiche di E. Grieg, A. Dvorak, O. Respighi, G. Holst

Orchestra Machiavelli

Direttore: Sergio Baietta

Informazioni e contatti

Web: https://www.orchestramachiavelli.it/concerti-a-padova/