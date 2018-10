"Music... from the past to the future", concerto a villa Foscarini di Pontelongo

Il Comune di Pontelongo - Assessorato alla Cultura e l'Orchestra Giovanile della Saccisica organizzano sabato 13 ottobre alle ore 21 a Villa Foscarini Erizzo "Music... From the past to the future", concerto di Einstein Ensemble e Coro Einstein con direzione e arrangiamento del maestro Marco Trevisanato.

Quest'anno l'Orchestra Giovanile della Saccisica propone una serata che spazia dai capolavori di John Lennon, Paul McCartney e David Bowie a quelli di Bruce Springsteen, Roger Waters ed Ed Sheeran.

