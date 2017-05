Musica per bambini / Two Birds One Stoned al Laboratorio I'M di Abano

Una serata diversa, due realtà completamente agli antipodi sul palco del Laboratorio Culturale I'M di Abano Terme.

Rock blues, ironia, teatro, musica elettronica e follia: perdersela sarebbe da pazzi :D

Si esibiranno per voi:

♪ Musica Per Bambini

Musica Per Bambini è il nome del progetto di Manuel Bongiorni, poliedrico musicista, attore, scrittore e umorista sulla scena sin dalla fine degli anni ’90.

Musica Per Bambini ha inventato un genere, "hyper-editando" tra filastrocche, pop e generi estremi.

Al suo attivo gli album 'Nascondino coll'assassino' (1998), 'Del Superuovo' (2002), 'M_sica' (2005), 'Dio contro Diavolo' (2008), 'Dei Nuovi Animali' (2011), 'Capolavoro' (2014) e diversi spettacoli musicali/teatrali portati in giro per l'Italia negli ultimi anni.

Nel 2006 ha dato alle stampe un disco col suo vero nome (Manuel Bongiorni) intitolato 'Storie per un Re', sponsorizzato dal Parco delle Fiabe del Castello di Gropparello (Pc).

Tra le collaborazioni degli ultimi anni citiamo: Alessio Bertallot, Caparezza, La Pina, Marta Sui Tubi, Bologna Violenta, Eterea PostBong Band.

I concerti di Musica per Bambini sono caratterizzati da originali performance teatrali, ironiche e/o horror. Dal vivo il progetto diventa da singolo a collettivo ed è costituito dallo stesso Manuel Bongiorni con Andrea Mansi e Mirko Montesissa.

♪ Two Birds One Stoned

Aggressività ma anche delicatezza, incoerenza ma anche razionalità, schiettezza ma anche complessità. Sono questi i valori portanti del progetto Two Birds One Stoned. Blues graffiante e fangoso mischiato all’immediatezza del punk e all’energia del rock. Un duo che nasce dalla passione e dalla voglia di portare un po' di freschezza nella scena musicale trevigiana. Le principali ispirazioni provengono dalla musica degli anni '70 e band contemporanee americane e inglesi come Royal Blood, The Black Keys, White Stripes, Death From Above 1979. Il viaggio parte nel 2015: le menti di Marco e Alberto decidono di trasporre in musica tutti questi concetti. Segue un’anno ricco di concerti nelle province di Treviso, Padova, Vicenza e Venezia. Attualmente è stato pubblicato il primo EP self titled.

Il Laboratorio Culturale I'M è uno spazio di co-working, uno spazio eventi e un laboratorio artigianale ed artistico dell'Associazione Culturale Khorakhanè

Via Brustolon 3

Abano Terme

◘ Ingresso euro 5

