Musica da camera: il festival online del Centro d’arte

Continua la maratona online di concerti commissionati dal Centro d’Arte a giovani e talentuosi musicisti italiani. La storica associazione padovana, dedita da oltre 70 anni alla valorizzazione dei linguaggi contemporanei ai confini fra i generi, ha voluto creare un’apposita rassegna “a distanza” per non venire meno, anche in tempo di quarantena, al proprio statuto: mettere in comunicazione il lavoro degli artisti con il pubblico più attento alle nuove proposte fuori dal mercato dominante. “Musica da Camera”, questo il titolo del contenitore in streaming, è un sipario che non cala e che ha già confezionato tante sorprese, realizzate da casa con i mezzi a disposizione, ossia strumenti, voci e uno smartphone.

Martedì e venerdì alle ore 19

Gli appuntamenti, in programma ogni martedì e venerdì alle ore 19, vengono trasmessi sulla pagina Facebook fb.me/centrodarte.it, sul canale Vimeo vimeo.com/centrodarte e sul sito www.centrodarte.it, dove restano poi a disposizione in un archivio sempre accessibile.

Le prossime performance vedranno coinvolti il trombettista e compositore Gabriele Mitelli martedì 12 maggio e il batterista ed improvvisatore Riccardo La Foresta venerdì 15 maggio.

Gabriele Mitelli

Gabriele Mitelli (Brescia, 1988) occupa un posto di primo piano nel panorama jazz nostrano grazie ad un percorso “atipico” che da subito gli ha permesso di confrontarsi con i più avventurosi musicisti italiani, per approdare in seguito a collaborazioni internazionali di rilievo, con nomi quali Rob Mazurek e Ken Vandermark. Ad aprirgli la strada sono stati un indubbio talento e la curiosità, la capacità di ascolto e il gusto per la sperimentazione. Il tutto lo ha portato con estrema naturalezza verso un’eterogeneità che ne è per certi versi la cifra stilistica, pur facendo capo a una visione musicale votata alla massima creatività e ad un’espressione personale sincera.

Riccardo La Foresta

Musicista alla continua ricerca delle possibilità timbriche dei materiali percussivi, Riccardo La Foresta (Modena, 1989) si è laureato in Musica Jazz con il massimo dei voti ai conservatori di Ferrara e Parma, perfezionandosi per un semestre al KMH di Stoccolma. Membro attivo in diverse formazioni di ricerca, dal duo all’orchestra, ha collaborato con pittori, danzatori, performers e si è esibito in importanti festival e programmazioni in Italia e all’estero. La Foresta è riuscito a sviluppare un linguaggio modellato su una strumentazione inventata da lui stesso, il “Drummophone”: una grancassa “controllata” tramite un tubo di plastica e un bocchino da sassofono. Nella performance live si evidenzia una nuova vitalità del gesto tradizionale che conduce ad imprevedibili risposte sonore.

Prossimamente a “Musica da Camera”: Giorgio Pacorig, Mirko Cisilino & Milica Jovanovic.

