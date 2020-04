Musica da camera: il festival online del Centro d’arte

“Musica da Camera”, il festival online promosso dalla storica associazione padovana Centro d’Arte, da oltre 70 anni attenta alle espressioni artistiche più originali e all’evoluzione dei linguaggi musicali, organizza per la settimana due nuovi concerti rivolti al pubblico assetato di proposte al confine fra i generi e libere dal grande mercato.

Martedì e venerdì alle ore 19

Gli appuntamenti in questione, in programma come d’abitudine nelle giornate di martedì e venerdì alle ore 19 e fruibili attraverso i canali fb.me/centrodarte.it, www.vimeo.com/centrodarte e dal sito www.centrodarte.it, avranno per protagonisti rispettivamente la polistrumentista, cantante e compositrice teramana Valeria Sturba martedì 14 aprile e il bassista, contrabbassista e chitarrista padovano Nicolò Masetto (venerdì 17 aprile), altri due giovani e talentuosi musicisti affini per spirito ai cartelloni del Centro d’Arte. Gli interventi esclusivi, realizzati in casa con i mezzi a disposizione, rimarranno poi disponibili in un archivio sempre accessibile.

Valeria Sturba

Valeria Sturba suona violino, theremin, strumentazioni elettroniche e utilizza nelle proprie performance anche giocattoli. Gli orizzonti musicali dell’artista spaziano dalla musica d’autore al rock, dall’improvvisazione all’elettronica, fino al tango, cercando sempre un approccio minimalista. Il suo nome compare in diverse incisioni discografiche, colonne sonore e rimusicazioni di film muti. Ha partecipato a festival nazionali e internazionali. Il suo principale progetto è OoopopoiooO, duo con Vincenzo Vasi in cui sviluppa la ricerca sul theremin e la sperimentazione elettroacustica; è componente della “Grande Abarasse Orchestra” di John De Leo e del quartetto “The Assassins” di Francesco Cusa.

Nicolò Masetto

Nicolò Masetto suona il basso elettrico e ha studiato contrabbasso jazz presso i conservatori di Adria e Rovigo. Come musicista e compositore si muove in vari contesti musicali, improvvisando e privilegiando la contaminazione fra elementi di blues-rock, jazz, fusion, funk, soul e hip hop, in una visione multiforme e stratificata che viaggia fra stati di ipnosi e ampi spazi sonori. Suona anche il pianoforte, strumento che utilizza per sviluppare temi e armonie. Compare in diverse formazioni come membro e fondatore, tra queste il Nicolò Masetto Quartet e il TMB Trio. Fa parte pure del progetto Orange Car Crash di Andrea Davì.

Prossimi appuntamenti

Prossimamente a “Musica da Camera”: Francesca Naibo, Francesco Cigana, Marta Raviglia, Tommaso Cappellato, Virginia Genta, L’Impero della Luce, Mirko Cisilino, Riccardo La Foresta, Johann Merrich, Giorgio Pacorig.

Per maggiori informazioni:

www.centrodarte.it

Centro d’arte degli studenti dell’università di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it

