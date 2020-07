Laura Agnusdei a "Musica da camera": il festival online del Centro d’arte

“Musica da Camera”, il palco virtuale dedicato alla “musica di ricerca” nato in periodo di lockdown e divenuto un diario musicale in continua evoluzione, continua la sua estate di note con il concerto in programma martedì 14 luglio alle ore 19 sui canali social e sul sito del Centro d’Arte, la storica associazione collegata all’Università di Padova.

Ad esibirsi sarà la sassofonista e musicista elettronica di Bologna Laura Agnusdei. Diplomatasi al Conservatorio della propria città in Saxofono classico, la musicista si è stabilita poi in Olanda a l’Aia per ottenere il master in Musica elettronica presso l’Institute of Sonology. Il suo linguaggio lascia alla voce del sax il ruolo di guida all’interno di particolari paesaggi elettroacustici, rimanendo in bilico fra melodia e ricerca timbrica, forma canzone e improvvisazione, digitale e analogico. Un amalgama suggestivo e ben bilanciato che è già evidente nell’esordio discografico “Night/Lights”, EP del 2017, e che nel recente “Laurisilva” (2019), primo album di Laura Agnusdei, trova la sua espressione più completa: sei tracce composte, registrate e mixate dall’artista stessa tra l’Institute of Sonology e l’abitazione bolognese, che, facendo riferimento al titolo del disco (il nome scientifico di una sorta di foresta subtropicale), trattano la musica come un organismo che cresce e si stratifica proprio come la vegetazione. Laura Agnusdei è inoltre sassofonista della psych rock band Julie’s Haircut.

Dove seguire i concerti

I video di “Musica da Camera” vengono pubblicati ogni martedì e venerdì alle ore 19 sulla pagina Facebook fb.me/centrodarte.it, sul canale Vimeo www.vimeo.com/centrodarte e sul sito www.centrodarte.it.

Per maggiori informazioni:

www.centrodarte.it

Centro d’arte degli studenti dell’università di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it