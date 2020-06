Musica da camera: il festival online del Centro d’arte

La “Fase 2” della rassegna online del Centro d’Arte “Musica da Camera” prepara un nuovo doppio palco virtuale seguendo la formula di una proposta italiana e una internazionale (da Europa e USA) alla settimana: la storica associazione nata in seno all’Università degli Studi di Padova oltre 70 anni fa non ha mai smesso di mettere in comunicazione il lavoro degli artisti più innovativi con il proprio pubblico, raccogliendo grande attenzione attraverso questo esclusivo festival web dedicato alla “musica di ricerca” e divenuto un “diario di creatività quotidiana” in video.

Altra peculiarità è quella di rendere disponibili le preziose performance da 15-30 minuti l’una in un archivio permanente, con la possibilità dunque di essere riviste in qualsiasi momento.

Martedì 16 giugno

L’artista italiano che si esibirà martedì 16 giugno sui canali social e sul sito del Centro d’Arte alle ore 19 sarà Riccardo Marogna (Verona, 1980), musicista jazz e informatico musicale. Marogna inizia giovanissimo lo studio del sax tenore e in seguito del clarinetto, continuando poi in ambito accademico dove si dedica all’improvvisazione jazz e ottiene la laurea triennale in Musica jazz con il massimo dei voti e la lode. Si laurea inoltre in Ingegneria elettronica e dal 2005 al 2010 svolge attività di ricerca a Padova occupandosi di informatica musicale. Suoi lavori sono stati presentati a importanti conferenze internazionali, fra cui la Biennale Musica di Venezia del 2008, e pubblicati dalla prestigiosa IEEE Signal Processing Society. Intensa anche l’attività concertistica con diverse formazioni. Tra i suoi progetti il trio etno-jazz “Bube Sapràvie” con il quale ha inciso due album e partecipato a numerose rassegne, il quartetto avant-jazz “AIRE”, il trio “Hature Magnets”. Ha all’attivo inoltre collaborazioni in ambito cantautorale e di teatro di ricerca.

Venerdì 19 giugno

L’ospite internazionale atteso venerdì 19 giugno, sempre alle 19, sarà la sassofonista e compositrice tedesca naturalizzata americana Ingrid Laubrock (Stadtlohn, 1970), protagonista della ricca scena post-jazz di Brooklyn, dove collabora con i migliori musicisti newyorkesi e guida diverse formazioni. La Laubrock è maturata come artista in Inghilterra, prima di trasferirsi a New York nel 2009. Qui si è distinta come voce particolare nell’ambito delle avanguardie, anche come compositrice per svariati organici. Ha fondato gruppi come Anti-House e Sleepthief, è leader di un ottetto e di un’orchestra. Collabora da anni con Anthony Braxton e lavora abitualmente con Mary Halvorson, Kris Davis, Mark Helias, Tom Rainey, Luc Ex, Tyshawn Sorey. Ha ottenuto premi e riconoscimenti come il BBC Jazz Award for Innovation, il German Radio Jazz Prize, ha ricevuto commissioni da diversi enti internazionali ed è stata votata sassofonista emergente nel Critics Poll del noto magazine di jazz statunitense Downbeat (Rising Star Soprano Saxophone nel 2015 e Rising Star Tenor Saxophone nel 2018).

Dove seguire i concerti

I video di “Musica da Camera” vengono pubblicati ogni martedì e venerdì alle ore 19 sulla pagina Facebook fb.me/centrodarte.it, sul canale Vimeo www.vimeo.com/centrodarte e sul sito www.centrodarte.it.

Per maggiori informazioni:

www.centrodarte.it

Centro d’arte degli studenti dell’università di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it

Gallery