Jen Shyu a "Musica da camera": il festival online del Centro d’arte

“Musica da Camera”, il palco virtuale dedicato alla “musica di ricerca” nato in periodo di lockdown e divenuto un diario musicale in continua evoluzione, continua la sua estate di note con il concerto in programma venerdì 17 luglio alle ore 19 sui canali social e sul sito del Centro d’Arte, la storica associazione collegata all’Università di Padova.

Come da consuetudine il secondo appuntamento della settimana del nuovo cartellone prevede una proposta internazionale che questa volta vedrà ospite la cantante americana, polistrumentista, compositrice, produttrice e ballerina Jen Shyu. Shyu, figlia di genitori di Taiwan emigrati negli Stati Uniti, si contraddistingue per il canto virtuosistico e la presenza sul palco. Prima del diploma in Opera alla Stanford University, dove si è formata anche in violino e balletto classico, Shyu aveva già vinto molti concorsi pianistici ed eseguito il terzo movimento del Concerto per pianoforte di Ciajkovskij con la Peoria Symphony Orchestra all’età di 13 anni. Parla 10 lingue e ha studiato le tradizioni musicali e di danza a Cuba, Taiwan, Brasile, Cina, Corea del Sud, Timor Est e Indonesia.

Ha interpretato la musica di compositori innovativi quali Nicole Mitchell, Anthony Braxton, Wadada Leo Smith, Steve Coleman, Vijay Iyer, Bobby Previte, Chris Potter, Michael Formanek e David Binney e si è esibita su palcoscenici mondiali e in prestigiosi festival (Carnegie Hall, Lincoln Center, Brooklyn Academy of Music, Metropolitan Museum of Art, Rubin Museum of Art, Ojai Festival, Ringling International Arts Festival, Asia Society, Roulette, Blue Note, Bimhuis, Teatro Salihara, National Gugak Center, National Theatre of Korea). Come leader Shyu ha pubblicato sette album di cui l’ultimo “Song of Silver Geese” (2017) ha ricevuto recensioni entusiastiche ed è stato incluso tra i migliori album del 2017 dal New York Times.

Dove seguire i concerti

I video di “Musica da Camera” vengono pubblicati ogni martedì e venerdì alle ore 19 sulla pagina Facebook fb.me/centrodarte.it, sul canale Vimeo www.vimeo.com/centrodarte e sul sito www.centrodarte.it.

