Musica da camera: il festival online del Centro d’arte

Si prepara una nuova settimana di “Musica da Camera”, la rassegna “a distanza” organizzata dal Centro d’Arte per tenere fede, anche in tempo di quarantena, al proprio compito di divulgare il lavoro degli artisti più innovativi e di metterli in contatto con il pubblico alla ricerca di musica senza etichette e al confine fra i generi.

Venti i “concerti da casa” che la storica associazione padovana, dedita da oltre 70 anni al contemporaneo in tutte le sue declinazioni, aveva inizialmente commissionato a giovani talenti italiani affini per spirito ai propri cartelloni, ma, visto pure l’ampio consenso ottenuto in queste settimana, la direzione artistica ha deciso di far proseguire “Musica da Camera”, coinvolgendo anche nomi di rilievo del panorama internazionale che verranno presto annunciati.

Ultimo appuntamento

Intanto, come di consueto, martedì e venerdì alle ore 19 sulla pagina Facebook fb.me/centrodarte.it, sul canale Vimeo vimeo.com/centrodarte e sul sito www.centrodarte.it, si esibiranno rispettivamente Giorgio Pacorig martedì 19 maggio e Mirko Cisilino & Milica Jovanovic (venerdì 22 maggio), chiudendo idealmente la prima parte del festival online.

Giorgio Pacorig

Pacorig inizia lo studio del pianoforte da bambino, per poi diplomarsi al Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste. Svolge un’intensa attività sia come pianista e tastierista che come compositore, dando vita a numerose formazioni musicali che spaziano dal jazz alla musica elettronica e dalla musica per film alla musica improvvisata. Tantissime le collaborazioni con musicisti di varia estrazione e provenienza, sia sul palcoscenico che in studio di registrazione.

Mirko Cisilino

Mirko Cisilino è un trombettista con studi presso il Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine e le accademie di Klagenfurt e Amsterdam. Vanta collaborazioni con numerosi musicisti del panorama jazz contemporaneo e, nonostante la giovane età, viene considerato una figura tra le più interessanti della scena musicale friulana. Partecipa ad incisioni, tournée con le formazioni più varie (in Italia e all’estero), spettacoli teatrali di impegno civile e progetti musicali internazionali, sperimentando ben oltre il jazz.

Milica Jovanovic

Per la performance del Centro d’Arte Cisilino ha coinvolto la giovane clarinettista Milica Jovanovic (Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine e membro del Quartetto di Clarinetti Aire): verrà eseguita una suite composta dal trombettista appositamente per l’occasione, a metà tra jazz, contemporanea e musica da camera in senso classico.

Per maggiori informazioni:

www.centrodarte.it

Centro d’arte degli studenti dell’università di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it

https://www.facebook.com/centrodarte.it

Gallery